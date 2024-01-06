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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Каменев: «ЦСКА обыграл «Спартак» за счет самоотверженной игры. В нужный момент Федотов выручил»

«Не могу сказать, что со «Спартаком» играть легко. Просто я нашел свои моменты: подставил клюшку после наброса от Никиты Нестерова в первом голе, во второй заброшенной шайбе была атака с ходу — Виталий Абрамов отдал мне пас, и оставалось только попасть в ворота.

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