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Зеленский планирует завлекать 18-летних в ВСУ «выгодными контрактами»

Зеленский планирует завлекать 18-летних в ВСУ «выгодными контрактами»

Украинский президент Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, заявил о намерении завлекать молодых людей от 18 до 24 лет (до призывного возраста) в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за счет специальных контрактов.

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