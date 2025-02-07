Украинский президент Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, заявил о намерении завлекать молодых людей от 18 до 24 лет (до призывного возраста) в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за счет специальных контрактов.