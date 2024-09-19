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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Дима Качусов
    родители,так это же про ВАШИХ ДЕТЕЙ разговор. никто вас не заставить содержать ЧУЖИХ ДЕТЕЙ!ВОСПИТАЙТЕ своих детей так...Госдума предложил...
  • Наталия
    Тогда и паспорт деткам выдавать только  в 23 года, и призывной возраст поднять до 23 лет. А то как-то несправедливо п...Госдума предложил...
  • В В
    Я не понимаю, зачем народу такая Дума? Только жрут и гадят.Госдума предложил...

Господь точно всё видит. И ничего не прощает: Европу накрыло. На неё обрушился катастрофический шторм "Борис". Десятки погибли, тысячи эвакуированы

Господь точно всё видит. И ничего не прощает: Европу накрыло. На неё обрушился катастрофический шторм "Борис". Десятки погибли, тысячи эвакуированы

Господь точно всё видит. И ничего не прощает. Хотя, конечно, людей и жалко, но. Впрочем, не будем злорадствовать, давайте просто почитаем, что пишет по этому поводу западная пресса:  На Центральную и Восточную Европу обрушился шторм «Борис», который называют самым мощным за последние несколько десятилетий.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
У нас от Бориса страдали более пяти лет...
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14 час.
Алексей Смирнов
Это действительно только цветочки и это понимают руководители европы. К концу века учёные прогнозируют активное таяние ледников и тогда от европы останется меньше половины, и это ещё один повод для них вести с нами войну сейчас.
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14 час.
Владимир Андрианов
Ну, с ними все ясно, их Бог наказывает. А нас за шо? Сколько уже леса выгорело, сколько сел и городов затопило, сколько людей погибло и остались без крыши над головой, как теперь людям жить дальше? На государство надежды нет, так и будут прозябать в местах временного размещения. А мы все на заграницу смотрим. За них не переживайте, у них все наладится, о себе думать надо.
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8 час.

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