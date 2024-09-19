Господь точно всё видит. И ничего не прощает: Европу накрыло. На неё обрушился катастрофический шторм "Борис". Десятки погибли, тысячи эвакуированы

Это действительно только цветочки и это понимают руководители европы. К концу века учёные прогнозируют активное таяние ледников и тогда от европы останется меньше половины, и это ещё один повод для них вести с нами войну сейчас.

Владимир Андрианов

Ну, с ними все ясно, их Бог наказывает. А нас за шо? Сколько уже леса выгорело, сколько сел и городов затопило, сколько людей погибло и остались без крыши над головой, как теперь людям жить дальше? На государство надежды нет, так и будут прозябать в местах временного размещения. А мы все на заграницу смотрим. За них не переживайте, у них все наладится, о себе думать надо.