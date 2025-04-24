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Царьград

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Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    И тут напрашивается вопрос к судьям, а был ли гигантский объем металлоконструкций стоимостью 100 млн? Его в карман не...Приговор генералу...
  • Амара Карпова
    МОЛОДЦЫ👍👍😎😎😎"Русская община" ...
  • Marina Bubon
    Вот это был бы фурор! Но… вряд ли. К сожалению.США и Россия могу...

Туристы забронировали отдых в Крыму на 2025 год: глубина бронирования растет

Туристы забронировали отдых в Крыму на 2025 год: глубина бронирования растет

Туристы активно бронируют отдых в Крыму на 2025 год, начиная с октября 2024 года. По словам министра туризма Крыма Сергея Ганзия, увеличилась глубина бронирования благодаря новым программам лояльности и расширенному сроку бронирования железнодорожных билетов.

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