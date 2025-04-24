Туристы забронировали отдых в Крыму на 2025 год: глубина бронирования растет

Туристы активно бронируют отдых в Крыму на 2025 год, начиная с октября 2024 года. По словам министра туризма Крыма Сергея Ганзия, увеличилась глубина бронирования благодаря новым программам лояльности и расширенному сроку бронирования железнодорожных билетов.