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Кабмин не поддержал законопроект о штрафовании водителей шумных машин

Кабмин не поддержал законопроект о штрафовании водителей шумных машин

Российское правительство не поддержало законопроект, предложенный вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, согласно которому владельцев транспортных средств, оборудованных глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов, следует штрафовать на сумму до 100 тыс.

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