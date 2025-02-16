📹🏮У расчетов зенитно-ракетных батарей "Бук-М3" и ЗРПК "Панцирь-С1" вскоре может появиться новый целевой объект.
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📹🏮У расчетов зенитно-ракетных батарей "Бук-М3" и ЗРПК "Панцирь-С1" вскоре может появиться новый целевой объект.