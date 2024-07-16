Николас Кейдж создал маньяка в «Собирателе душ» по образу своей мамы

Во время интервью для издания Entertainment Weekly известный актер Николас Кейдж рассказал, что образ серийного убийцы, которого он сыграл в фильме «Собиратель душ», был вдохновлен воспоминанием из его детства.
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