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Николас Кейдж создал маньяка в «Собирателе душ» по образу своей мамы

Николас Кейдж создал маньяка в «Собирателе душ» по образу своей мамы

Во время интервью для издания Entertainment Weekly известный актер Николас Кейдж рассказал, что образ серийного убийцы, которого он сыграл в фильме «Собиратель душ», был вдохновлен воспоминанием из его детства.

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