TikTok неожиданно вернулся в Россию. Пользователям вернули доступ к новому контенту

У некоторых российских пользователей китайской соцсети TikTok вдруг стал доступен новый контент и вернулась возможность запускать таргетированную рекламуКак сообщает Forbes, часть пользователей TikTok в России получила доступ к публикации и просмотру нового контента.
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