Дорога в кошачье королевство: лестницы для пушистых домашних любимцев на фасадах швейцарских домов

Настоящим котоманам не жалко ни сил, ни средств на то, чтобы любимая пушистая морда была довольна. В Швейцарии к кошкам относятся настолько трепетно, что даже строят специальные лестницы, чтобы усатые пройдохи могли свободно ходить по ним из дома на улицу и обратно.