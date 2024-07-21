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Петербургский дневник

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Вучич: Запад готовится к военному конфликту с РФ быстрее, чем многие думают

Ранее некоторые скандинавские и другие страны предлагали разделить территорию и ресурсы России Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем думают многие на Востоке, в России и в Сербии, однако в настоящий момент пока еще не готов к прямому столкновению, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

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