Вучич: Запад готовится к военному конфликту с РФ быстрее, чем многие думают

Ранее некоторые скандинавские и другие страны предлагали разделить территорию и ресурсы России Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем думают многие на Востоке, в России и в Сербии, однако в настоящий момент пока еще не готов к прямому столкновению, сообщил президент Сербии Александр Вучич.