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Абхазия вернет Соцфонду России незаконно полученные жителями 25 млн рублей

Абхазия вернет Соцфонду России незаконно полученные жителями 25 млн рублей

Абхазия вернет Социальному фонду России незаконно полученные местными жителями 25 млн рублей - речь идет о пенсиях, которые получались на уже умерших родственников-граждан России, которые проживали в Абхазии.

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Валерий Светлый
Абхазии пора войти в Россию с распростертыми карманами
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