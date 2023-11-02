Абхазия вернет Соцфонду России незаконно полученные жителями 25 млн рублей

Абхазия вернет Социальному фонду России незаконно полученные местными жителями 25 млн рублей - речь идет о пенсиях, которые получались на уже умерших родственников-граждан России, которые проживали в Абхазии.
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