Вину не признал: подробности задержания бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, которому грозит 10 лет

Рассказываем, какое наказание грозит бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову.По информации от Mash, в отношении известного автора курсов и блогера Аяза Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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