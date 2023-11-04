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Вину не признал: подробности задержания бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, которому грозит 10 лет

Вину не признал: подробности задержания бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, которому грозит 10 лет

Рассказываем, какое наказание грозит бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову.По информации от Mash, в отношении известного автора курсов и блогера Аяза Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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