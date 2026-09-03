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Названо ключевое преимущество цифрового рубля для россиян

Названо ключевое преимущество цифрового рубля для россиян

Цифровой рубль стал еще одной формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами Средства в цифровых рублях не зависят от финансового положения коммерческого банка и останутся в сохранности даже в случае отзыва у него лицензии.

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