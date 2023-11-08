В СК возбудили дело после обрушения лесов при реконструкции Вознесенского собора

Троих рабочих вызволили из-под завалов. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.Напомним, ранее сообщалось о трёх пострадавших в результате обрушения кирпичной кладки при реконструкции Вознесенского собора на ул.
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