Лавров поприветствовал участников фестиваля еврейской культуры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников XIV Международного фестиваля еврейской культуры, который проходит с 6 по 10 сентября в Биробиджане, подчеркнув важность события для межнационального диалога и развития еврейской культуры.
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