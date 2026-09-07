Еще три района Воронежской области попали в зону прямой БПЛА-угрозы

Тревога из-за угрозы удара беспилотников прозвучала в трёх районах Воронежской области, рассказываем, в каких именноВ начале ночи 8 сентября в Бутурлиновском, Калачеевском и Лискинском районах Воронежской области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов.