Студент из Балашихи стал бронзовым призером чемпионата России по боксу

Студент Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского из Балашихи Юрий Двали завоевал бронзу на чемпионате России по боксу среди мужчин, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
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