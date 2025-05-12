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Талалаев вступил в перепалку с Бубновым во время «Коммент.Live»: «Или заткните его, или закончим»

Талалаев вступил в перепалку с Бубновым во время «Коммент.Live»: «Или заткните его, или закончим»

– Я сразу тебе хочу вопрос задать. – А мы на «ты» перешли? – А че? Я постарше вообще, блин. – И че? И что, это дает вам право? Давайте я тоже буду к вам панибратски.

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