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Агент защитника «Коринтианса» Энрике ответил на слухи об интересе «Локомотива»

Агент защитника «Коринтианса» Энрике ответил на слухи об интересе «Локомотива»

Футбольный агент Энрике Оливейра отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту, защитнику бразильского «Коринтианса» Густаво Энрике, со стороны московского «Локомотива».

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