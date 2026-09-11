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«Во всех областях без исключения» – депутат Рады рассказала, сколько на Украине мошеннических колл-центров

«Во всех областях без исключения» – депутат Рады рассказала, сколько на Украине мошеннических колл-центров

Громкий коррупционный скандал на Украине под пафосным названием «операция Карфаген», якобы направленный против мошеннических колл-центров, оказался всего лишь попыткой смены лиц у коррупционного корыта.

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