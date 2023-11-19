Выбор жилья по фэншую и квартира как из "фильма ужасов": будни риелторов

Жуткие квартиры, ревнивцы и побег с дачи… Как проходят будни риелторов? Эксперт по продаже жилой недвижимости в Симферополе Константин Клиндухов ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ – Какая самая дорогая недвижимость была вами продана? – Коттедж стоимостью 60 млн рублей в Симферополе.