Торговля между Россией и США в марте выросла в 1,5 раза к февралю

Оборот вырос до 471 миллиона долларов Торговля России и США в марте подскочила в 1,5 раза в сравнении с февралем - до 471 миллиона долларов, это произошло из-за возобновления импорта Штатами российского урана, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической службы.