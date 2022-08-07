Константин Кольцов о тактике «Салавата»: «От глухой обороны клуб никогда не играл! Будем искать оптимальный стиль, с агрессивной атакой»

Константин Кольцов заявил, что «Салават Юлаев» не будет играть в оборонительный хоккей. – Эксперты говорят, что «Салават» в нынешней ситуации обречен менять свой комбинационный стиль и играть в рабоче-крестьянский хоккей.
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