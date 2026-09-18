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Царьград

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"Мёртвая зона вокруг фронта": Названа армия, которая будет побеждать в будущих войнах

"Мёртвая зона вокруг фронта": Названа армия, которая будет побеждать в будущих войнах

Какие вооружения будут актуальны уже на следующем этапе войны? Украинский военный философ предсказал, какая армия будет побеждать в будущих войнах.

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