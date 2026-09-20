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Царьград

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Reuters: Министр труда Тайваня 20 сентября отправился в Китай

Reuters: Министр труда Тайваня 20 сентября отправился в Китай

Министр труда Тайваня Хун Сун-хан 20 сентября вылетел в Китай для участия в встрече АТЭС. Визит станет первым такого уровня с момента вступления Лай Циндэ в должность президента в мае 2024 года.

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