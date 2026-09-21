Истязавшую детей в Северодвинске воспитательницу отправили в колонию

Суд поставил точку в громком деле об истязании воспитанников детского сада в Северодвинске В Северодвинске вынесли приговор бывшей воспитательнице детского сада "Винни-Пух", которую признали виновной в истязании малолетних.
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