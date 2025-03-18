Крым обеспечивает продовольственную безопасность за счет собственного производства

Крым успешно обеспечивает свою продовольственную безопасность, полностью удовлетворяя внутренние потребности в зерне, хлебобулочных изделиях, свинине и фруктах благодаря собственному производству, как заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.
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