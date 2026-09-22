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Регионы России

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Дмитрий Губерниев прокомментировал извинения «Матч ТВ» за слова о «Крыльях Советов»

Дмитрий Губерниев прокомментировал извинения «Матч ТВ» за слова о «Крыльях Советов»

Известный спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на извинения телеканала «Матч ТВ» за свои слова в адрес игроков футбольного клуба «Крылья Советов».

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