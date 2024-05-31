Daily Storm: Попов - боевой офицер, настоящий

ч

чвсатпкьл

А откуда вам известно кто карьеристы, а кто элита да ещё настоящая и что они хотят, а также вообще что значит настоящая, и откуда берёте все свои предположения и выдумки сидя на кухне за приготовлением щей. Уравнение со многими неизвестными как рецепт утерянного экзотического блюда. 🤣😂