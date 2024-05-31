"Бывшие подчиненные генерала Ивана Попова отказываются верить в то, что он преступник. Генерал широко прославился летом 2023 года, когда в Сети появилась запись, где он критикует положение в армии.
Daily Storm: Попов - боевой офицер, настоящий
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
А откуда вам известно кто карьеристы, а кто элита да ещё настоящая и что они хотят, а также вообще что значит настоящая, и откуда берёте все свои предположения и выдумки сидя на кухне за приготовлением щей. Уравнение со многими неизвестными как рецепт утерянного экзотического блюда. 🤣😂
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15 час.
А
Алексей
слыш, просто пошёл на ...
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14 час.
ВераВерная
Ты чего тут понатыкал, комментатор? Какой ник тупой себе придумал, то и вывалил в тему. Кто, что, откуда и зачем всякому нормальному человеку понятно. А уравнения со многими неизвестными - это для тебе оставили. Решай, пока щи хлебать не позвали)))
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12 час.
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