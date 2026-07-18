«Зенит» на 98-й забил «Спартаку» с пенальти за игру Джику рукой в борьбе с Соболевым. Александр реализовал удар

« Зенит » реализовал пенальти в конце матча за OLIMPBET Суперкубок России . На 94-й минуте защитник « Спартака » Александр Джику боролся с форвардом Александром Соболевым на границе своей штрафной площади и задел мяч рукой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии