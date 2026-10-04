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Мировое обозрение

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Проблема киевских мостов

Проблема киевских мостов

Главное в тезисах: Тезис 1: Систематические удары остановили движение по Южному мосту и мосту Патона, временно перекрыт Московский мост — автомобильное сообщение через Днепр в районе Киева на грани полного паралича.

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