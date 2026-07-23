Легенда ЦСКА Масалитин объяснил приход Клоппа в сборную Германии

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что сборная Германии после провала на чемпионате мира 2026 года попробует выйти на новый уровень перед предстоящим чемпионатом Европы.
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