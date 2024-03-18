Главное о выборах президента РФ: от ДЭГ до зарубежных угроз

Известия/Эдуард Корниенко Президентские выборы в 2024 году впервые проходят по новым правилам. Голосование длилось три дня, при этом многие могли реализовать свое конституционное право, даже не приходя на участок, воспользовавшись новыми цифровыми технологиями.
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