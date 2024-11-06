Представитель Батракова заявил, что «Локомотив» еще не договорился о продлении контракта с игроком

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал «СЭ» слова председателя совета директоров железнодорожников Юрия Нагорных о договоренности по продлению контракта между клубом и футболистом.
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