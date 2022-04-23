Шэмс Чарания: «Итоговое решение по Боррего было принято Майклом Джорданом»

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о том, решающий голос при увольнении главного тренера «Шарлотт» Джеймса Боррего принадлежал владельцу клуба Майклу Джордану.

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