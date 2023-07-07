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Есть вариант, как прижать хвост Казахстану

Есть вариант, как прижать хвост Казахстану

Сколько раз уже говорилось о фактах о русофобской политики Казахстана. О том, как его финансовая и государственная система практически уже легла под США, перекрывая транзакции для наших предприятий.

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Комментарии
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GriG Ms
Все бывшие советские предприятия добычные и нефтяные скуплены на корню корейцами , амер-саксами и Китаем и процент с концесий распределяется по семье Назарки , а сейчас с шетерным токайкой , откусываются другими бездельниками байских кланов .... работяги там в рабсве хуже африканского , а наша идьёт политика закупает треть потребностей урана у этих рабовладельцев в ущерб нашему Забайкальскому урановуму комбинату ... так что есть чем этих двуличных &quot;братьев&quot; поддавить
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