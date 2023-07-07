Есть вариант, как прижать хвост Казахстану

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Все бывшие советские предприятия добычные и нефтяные скуплены на корню корейцами , амер-саксами и Китаем и процент с концесий распределяется по семье Назарки , а сейчас с шетерным токайкой , откусываются другими бездельниками байских кланов .... работяги там в рабсве хуже африканского , а наша идьёт политика закупает треть потребностей урана у этих рабовладельцев в ущерб нашему Забайкальскому урановуму комбинату ... так что есть чем этих двуличных "братьев" поддавить