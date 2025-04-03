Туркменистан и Программа развития ООН обсудили экологические инициативы

Алматы, 2 апреля /Синьхуа/ -- Программа развития Организации Объединенных Наций /ПРООН/ и Министерство охраны окружающей среды Туркменистана провели в Ашхабаде встречу, на которой обсудили проект концепции управления отходами и новые нормативно-правовые акты.
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