Трамп официально запретил въезд нелегальным мигрантам через южную границу США

ВАШИНГТОН, 23 января, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый указ, который вводит ограничения на проход иностранных граждан через южную границу страны, заявили в Белом доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии