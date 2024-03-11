⚡️ Новое отечественное оборудование для операции по лечению варикоза появилось в больнице имени Семашко в Крыму В республиканскую больницу имени Семашко закупили новое отечественное оборудование.
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⚡️ Новое отечественное оборудование для операции по лечению варикоза появилось в больнице имени Семашко в Крыму В республиканскую больницу имени Семашко закупили новое отечественное оборудование.