Аналитик Муртазин: вероятность обмана в "Дайвинчике" максимальная

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал РИА Новости, что чат-бот "Дайвинчик" не является крупной площадкой, поэтому вероятность обмана или попыток вовлечения в незаконную деятельность в нем максимальная.
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