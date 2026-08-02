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Татар-информ

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«Верю, но в храм ходить не буду»: как жизнь православного связана с Церковью

«Верю, но в храм ходить не буду»: как жизнь православного связана с Церковью

Что такое Церковь? Для чего она нужна и какую имеет структуру? Кто создал Церковь и почему верующему обязательно приходить молиться в храм? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

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