«Верю, но в храм ходить не буду»: как жизнь православного связана с Церковью

Что такое Церковь? Для чего она нужна и какую имеет структуру? Кто создал Церковь и почему верующему обязательно приходить молиться в храм? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.