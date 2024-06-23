Русским придётся научиться уважать самих себя. Военкор Коц о сопротивлении "элитки" и проблемах России в дни СВО

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Sergey Ivanov

Ай- да автор! Оказывается, русскому, чтобы начать уважать себя, нужна война! А что, без войны- никак? А ведь похоже на то. О каком уважении к себе, к России и русским, можно говорить, если мы молча смотрим, как наши недра- нефть, газ, руды, леса... прибирают к себе ушлые «эффективные менеджеры»? Как развлекаются за народный счет в тех самых странах НАТО, с которыми мы вроде как воюем. О каком уважении к себе можно говорить, когда русские молча проглатывают оскорбления от заезжих «ценных специалистов»? Впрочем, и свои власть имущие не лучше! Только посмотрите на это стадо баранов- таксистов, покорно выслушивающих это барское хамство Грефа! Ни одного русского не нашлось, чтобы врезать ему по морде! Это ведь при Советской власти мы были одним народом- что сыновья Сталина и Хрущева, что рядовые трактористы.... И все вместе сражались за нашу общую Родину. Сейчас страна разделилась на две: На бояр и холопов. И у каждого- своя Россия. Для холопов- родина. Для бояр- кормушка. И вот совсем недавно один такой барин на всю страну наглядно показал, что такое для него Россия и русский народ. Извиняться он, конечно, не будет. Барину не пристало извиняться перед холопом.