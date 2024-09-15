В Салехарде знаки «Почетный работник» получили пять горожан

В Салехарде в День города состоялось награждение лучших жителей окружной столицы. Впервые пяти горожанам вручили знаки «Почетный работник» в пяти сферах деятельности, сообщила администрация Салехарда в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии