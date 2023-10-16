С начала года инвестиции в блокчейн‑игры составили $2,3 млрд

В 2023 году игровые проекты на блокчейне получили общий объем инвестиций в размере 2,3 миллиарда долларов, из которых только в третьем квартале было инвестировано 600 миллионов долларов, несмотря на медвежьи цены на рынке криптовалют в течение года.