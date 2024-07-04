"Плохой сосед, но нужный". Стало понятно, зачем Зеленскому необходим Орбан

Хотя в Европе есть скептики, сомневающиеся в доминирующем проукраинском, точнее провоенном курсе на обострение вооруженного конфликта на Украине, никто из западных лидеров на самом деле не заходит в своем диссидентстве так же далеко, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан.