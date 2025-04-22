НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , СМЕРТНИКИ .... Видать будут  СЛУЖИТЬ ТУДА ПОСЫЛАТЬ ПРОВИНИВШИХСЯ СОЛДТ еэСТОНИИ , аж на ,,ПЕРЕДОВУЮ,, ...!!!Эстония планирует...
  • Татьяна Антонова
    а при чем август в апреле?В Петербурге 23 а...
  • Ингерман Ланская
    Любимый Город!!!!Главное за день в...

Украинская армия 11 раз за сутки обстреляла территорию ДНР

Украинская армия 11 раз за сутки обстреляла территорию ДНР

Было выпущено 34 боеприпаса Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх