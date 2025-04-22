Украинская армия 11 раз за сутки обстреляла территорию ДНР

Было выпущено 34 боеприпаса Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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