В Госдуме рассмотрят штраф в 50 тыс. рублей за сдачу квартиры без договора и без согласия соседей

﻿﻿Ну вот и все — прощайте, неофициальная аренда квартир. За каждое обнаружение теневой ренты штраф 50 000 рублей - и всё! Группа депутатов Госдумы внесла в правительство РФ законопроект, предусматривающий штраф до 50 тысяч рублей за сдачу жилого помещения в аренду без договора найма, поднайма или безвозмездного пользования.