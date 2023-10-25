Страна и люди
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Страна и люди

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Снайпера «Азова» приговорили за расстрел мирного жителя к 25 годам

Снайпера «Азова» приговорили за расстрел мирного жителя к 25 годам

В ДНР суд приговорил снайпера «Азова» к 25 годам за расстрел мирного жителя Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил снайпера отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Алексея Фиклинца к 25 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя.

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