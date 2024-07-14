Лучшие Анекдоты из Питера за 14.07.2024

***** - Здравствуйте. Где в Москве классные места? - Здравствуйте. "Сапсан" - классное место: садишься и через 4 часа в Питере! ***** - Готово, мастер! Все четыре запорол! - Я ж тебе только три давал! - А я и образец запорол! ***** Настенный календарь с передвижной красной рамкой создан для того, чтобы отметить день, когда вам стало лень передвигать эту красную рамку.
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