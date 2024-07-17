В Омске опять мощный ливень. Очевидцы сообщают о затоплении центральных улиц, машины буквально плывут по дорогам, залиты подъезды и магазины.
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В Омске опять мощный ливень. Очевидцы сообщают о затоплении центральных улиц, машины буквально плывут по дорогам, залиты подъезды и магазины.