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Новости Омска

2 подписчика

В Омске опять мощный ливень. Очевидцы сообщают о затоплении центральных улиц, машины буквально плывут по дорогам, залиты подъезды и магазины.

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